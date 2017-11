Großbritannien will laut dem britischen Verhandlungsführer David Davis keine neuen Angaben zur Brexit-Rechnung machen. Die EU fordert derweil binnen zwei Wochen eine konkrete Schuldenzusage.

Großbritannien will nicht wie von der EU verlangt binnen zwei Wochen neue Angaben zur Brexit-Rechnung vorlegen. Der britische Brexit-Minister David Davis sagte am Sonntag dem Sender Sky News, die EU habe zugestimmt, dass Großbritannien keine Zahl oder Formel für die finanzielle Einigung vorlegen müsse, als die Regierung in London den EU-Zeitplan akzeptiert habe. Bei jeder Verhandlung versuche jede Seite, den Zeitplan zu kontrollieren. "Die wirkliche ...

