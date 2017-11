Eine Studie kommt zu dem Ergebnis, dass digitale Strategien im Handel immer noch stottern. Zu viele Unternehmen haben sich demnach noch nicht mit dem Aufbau digitaler Fähigkeiten beschäftigt.

Handelsexperten schlagen Alarm: Nach einer neuen Studie des Beratungsunternehmens PwC vernachlässigen viele Handelsbetriebe immer noch den digitalen Umbau ihrer Geschäfte. Jedes fünfte Unternehmen habe sich noch nicht eingehend mit dem Aufbau digitaler Fähigkeiten beschäftigt, schreiben die Verfasser in dem Bericht, der in wenigen Tagen veröffentlicht werden soll und der dpa am Montag vorlag.

Diese Firmen ...

