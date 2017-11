FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SPYL XFRA IE00B454X613 SPDR MSCI EM LAT.AMER.ETF

SPYB XFRA IE00B431K857 SPDR MSCI EM EUROPE ETF

ZPR3 XFRA IE00BKY7WX37 S.S.E.E.II-R.3000 US T.M.

1TG XFRA AU000000TON7 TRITON MINERALS LTD.

NVQ XFRA PTNBA0AM0006 NOVABASE SGPS INH. EO-,50

VLON XFRA CH0002088976 VALORA HLDG NA SF 1

SYBX XFRA IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD

XFRA US0234352096 AMEDICA CORP. NEW DL-,01

ZPRB XFRA IE00BCBJFC69 SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR.

SPPL XFRA IE00BYSZ5X28 SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD