ZF - Der Aufsichtsratschef von ZF Friedrichshafen, Giorgio Behr, sieht den drittgrößten deutschen Autozulieferer keine drei Jahre nach der Übernahme des US-Konkurrenten TRW für weitere Übernahmen bereit: "Wir sind heute in der Lage zuzukaufen und könnten uns auch wieder etwas Größeres leisten", sagte Behr in einem Interview. Das gelte sowohl finanziell als auch bei der Integrationskraft. Zugleich gab er offiziell seinen Rückzug von der Spitze des Kontrollgremiums bekannt. (Handelsblatt S. 32)

DEUTSCHE POST - Die Deutsche Post setzt immer stärker auf den Bau von Lieferwagen: 100.000 Elektrofahrzeuge aus eigener Produktion (Streetscooter) will das Logistikunternehmen in den nächsten Jahren an Drittkunden verkaufen, sagte Post-Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes. Eine solche Zahl sei "nicht zu hoch gegriffen. Diese Autos bekommt man bis 2020, 2025 sicherlich produziert und verkauft", erklärte Gerdes. Die Nachfrage sei groß. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

OSRAM - Neun Mo-na-te nach der Über-nah-me durch ein chi-ne-si-sches Kon-sor-ti-um zeich-net sich bei dem frü-her zu Os-ram ge-hö-ren-den Lam-pen-her-stel-ler Led-van-ce das En-de von zwei der vier deut-schen Wer-ke ab. Aus dem Um-feld des Un-ter-neh-mens und aus Ge-werk-schafts-krei-sen ist zu hö-ren, dass die Stand-or-te Augs-burg mit 650 Mit-ar-bei-tern so-wie Ber-lin mit 200 Be-schäf-tig-ten ge-fähr-det seien. In Eich-stätt (450 Mit-ar-bei-ter) dro-he ein Stel-len-ab-bau. Wür-de sich das Sze-na-rio be-stä-ti-gen, stün-de je-de zehn-te Stel-le von Led-van-ce mit ins-ge-samt 8.800 Be-schäf-tig-ten auf dem Spiel. Grund sind die Ver-wer-fun-gen in den Licht-märk-ten, in de-nen tra-di-tio-nel-le Lampen ent-we-der ver-bo-ten wer-den oder schlicht nicht mehr ge-fragt sind. Dem Ver-neh-men nach soll die Be-leg-schaft an die-sem Mon-tag in-for-miert wer-den. (FAZ S. 18/SZ S. 19)

METRO - Knapp ei-ne Wo-che nach-dem ers-te staats-an-walt-schaft-li-che Er-mitt-lun-gen ge-gen Ma-na-ger des Me-tro-Kon-zerns be-kannt-ge-wor-den sind, gibt es neue, bri-san-te In-for-ma-tio-nen über den Kreis der be-schul-dig-ten Per-so-nen. Die Straf-ver-fol-ger ge-hen we-gen des Ver-dachts der Markt-ma-ni-pu-la-ti-on auch ge-gen Me-tro-Chef Olaf Koch und füh-ren-de Ma-na-ger des Me-dia-Sa-turn-Mut-ter-kon-zerns Ce-cono-my vor. Die Prü-fung, ob ei-ne Markt-ma-ni-pu-la-ti-on vor-ge-le-gen ha-ben könn-te, be-zieht sich auf das da-für sei-ner-zeit ver-ant-wort-li-che Gre-mi-um der Me-tro AG, den da-ma-li-gen Vor-stand. Dies be-stä-tig-te ein Kon-zern-spre-cher der FAZ auf Nach-fra-ge. Er wies zu-dem dar-auf hin, dass es sich bei der Ad-hoc-Mit-tei-lung nicht um den Be-schluss zur Spal-tung ge-han-delt ha-be, son-dern um die Mit-tei-lung, dass der Vor-stand der Me-tro AG die Auf-tei-lung der Me-tro Group in zwei un-ab-hän-gi-ge bör-sen-no-tier-te Ge-schäfts-ein-hei-ten prü-fe und vor-be-rei-te. (FAZ S. 22)

OPEL - Unter dem Dach der neuen französischen Mutterfirma PSA Group (Peugeot, Citroën) soll bei Opel gespart, aber kein Werk geschlossen oder Personal entlassen werden. Experten zweifeln, dass die Sanierung so gelingen wird. (Handelsblatt S. 24f, 34)

HASBRO - In der ame-ri-ka-ni-schen Spiel-wa-ren-in-dus-trie könn-te es zu ei-ner Groß-fu-si-on kom-men: Me-di-en-be-rich-ten zu-fol-ge hat Has-bro, der Her-stel-ler von Trans-for-mers-Spiel-fi-gu-ren und Brett-spie-len wie Mo-no-po-ly, ein Über-nah-me-an-ge-bot für den an-ge-schla-ge-nen Wett-be-wer-ber Mat-tel ab-ge-ge-ben, der vor al-lem für Bar-bie-Pup-pen be-kannt ist. Soll-te die Trans-ak-ti-on zu-stan-de kom-men, wür-den die bei-den größ-ten ame-ri-ka-ni-schen Spiel-wa-ren-her-stel-ler ei-nen neu-en Bran-chen-gi-gan-ten schmie-den. Bis-lang ist aber of-fen-bar un-klar, wie emp-fäng-lich Mat-tel für die Avan-cen von Has-bro ist. Die Be-rich-te ga-ben dem Ak-ti-en-kurs von Mat-tel am Frei-tag im nach-börs-li-chen Han-del ei-nen Schub von mehr als 20 Pro-zent. (FAZ S. 19/SZ S. 17)

MAN - Können auch schwere Lkw mit Strom statt mit Diesel lange Strecken zurücklegen? Tesla-Chef Elon Musk glaubt Ja und präsentiert in wenigen Tagen seinen ersten E-Truck. Doch MAN-Chef Joachim Drees widerspricht in einem Interview. "Das Verhältnis zwischen Batteriegewicht und Reichweite ist heute einfach noch nicht so, dass unsere Kunden damit weiterhin Geld verdienen könnten. Man kann kaum noch etwas zuladen, wenn man eine große Reichweite erreichen möchte". Er glaubt an Elektroantriebe für Nutzfahrzeuge - aber nur in bestimmten Bereichen. (Welt S. 12)

ADAC - Der ADAC muss künftig Versicherungsteuer zahlen - und rückwirkend allein für 2014 und 2015 knapp 90 Millionen Euro. Das Bundeszentralamt für Steuern erließ bereits im Juli einen entsprechenden Bescheid. Mit der Mitgliedschaft verkaufe der ADAC Pannen- und Unfallhilfe, sagt das Amt. Bayerns Finanzverwaltung hatte auf dieses Geld beim ADAC viele Jahre verzichtet. (SZ S. 17)

SPARKASSEN - Die Tage von Georg Fahrenschon an der Spitze des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) sind wohl gezählt. Angesichts der Steueraffäre des obersten Sparkassenchefs machen die Regionalverbände hinter den Kulissen mächtig Druck: Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sparkassenkreisen erfuhr, soll der 49-Jährige die Konsequenzen ziehen und sein Amt aufgeben. "Er hat das klare Signal erhalten, dass es so nicht weitergeht", hieß es. Eine Entscheidung werde vom mächtigen Verbandspräsidenten bis Dienstag erwartet. Die "Bild am Sonntag" berichtete, das DSGV-Präsidium komme am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Steueraffäre und die Zukunft des Präsidenten zu beraten. (Welt S. 10)

