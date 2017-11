DAX-Firmen dürften 2018 rund 34 Mrd. Euro an Dividende zahlen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Inbox: Raiffeisen Research: "Nutzen... » Der neue Appetit auf Größe und... DividendenAdel Gerade meine Gastkolumne für die Jahresend-Ausgabe der Markteinblicke geschrieben und dafür mal in die Glaskugel geschaut. Gemessen daran, was bislang an Quartalszahlen und Ankündigungen zur Ausschüttungspolitik vorliegt, dürften die 30 DAX-Unternehmen 2018 in Summe rund 34 Mrd. Euro Dividende zahlen. Das sind rund 7,5% mehr als dieses Jahr. Läuft, würd' ich mal sagen... Aber nicht vergessen: Ernten kann nur, wer sät - ohne Aktien keine Dividende! >> Mehr dazu und ev....

