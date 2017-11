LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Linde von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob HSBC-Analyst Sriharsha Pappu dagegen in der am Montag veröffentlichten Studie von 187 auf 196 Euro an. Der Experte hatte die Bewertung des Linde-Papiers erst vor kurzem übernommen und die Aktie dabei am 24. Oktober mit "Buy" eingestuft. Nach den zuletzt positiven Nachrichten zur geplanten Fusion mit dem US-Konzern Praxair und den Quartaszahlen sieht er jetzt zwar ein etwas höheres Kursziel, aber insgesamt nicht mehr viel Potenzial. Die Linde-Aktie verteuerte sich seit Anfang September um rund 17 Prozent und hatte am vergangenen Donnerstag mit 192,80 Euro ein Jahreshoch erreicht, bevor der Kurs im Zuge der allgemein schwächeren Märkte abbröckelte./zb/mne

Datum der Analyse: 13.11.2017

