Das Image deutscher Autobauer hat in den letzten Jahren stark gelitten. Dennoch zählen sie weiterhin zu den beliebtesten Fahrzeugmarken. Und verfügen eigentlich über beste Voraussetzungen, um viele E-Autos zu verkaufen.

Mehr als zwei Jahre ist es nun schon her, dass der große Diesel-Skandal aufkam. Und die deutschen Autobauer haben seitdem weitere Gründe geboten, um in der Wahrnehmung der Verbraucher an Ansehen zu verlieren. Stand Volkswagen zunächst allein am Pranger, stießen weitere Autobauer hinzu, deren Fahrzeuge im Praxistest die vorgeschriebenen Stickoxid-Grenzwerte nicht einhielten. Vor vier Monaten gerieten dann noch VW, Porsche, Audi, Daimler und BMW unter Kartellverdacht. Und dass der in unabhängigen Tests ermittelte Kraftstoffverbrauch eines Modells so gut wie immer über den Werksangaben liegt, ist inzwischen fast zur Dauermeldung geworden.

Mit dem täglichen YouGov-Markenmonitor BrandIndex tracken wir das Image von über tausend Marken allein in Deutschland, darunter auch insgesamt 30 Marken von inländischen oder ausländischen Autobauern. Mit unserem ausgewiesenen Index-Wert fassen wir dabei das Abschneiden einer Marke hinsichtlich sechs unterschiedlicher Einzelaspekte zusammen, darunter die wahrgenommene Qualität, das empfundene Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft und Kundenzufriedenheit.

Es überrascht daher auch nicht, welchem grundsätzlichen Muster die Index-Verlaufskurven deutscher Premium-Autobauer seit Anfang 2014 folgen: Bis September 2015 lagen sie alle auf konstant hohem Niveau, dann der große Absturz von VW gefolgt von einem langsameren Verlust an Zuneigung bei BMW, Audi und Mercedes. Der zwischenzeitliche Tiefpunkt liegt gar nicht weit zurück: Nach Bekanntwerden des Kartellverdachts lag selbst der Branchenliebling BMW mit seinem Indexwert Ende August unter Markenkennern nur noch bei +24 Punkten. Auf einer möglichen Skala von -100 bis +100 Punkten ist das immer noch gut - für eine ...

