WELTKLIMAKONFERENZ - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) startet im Blick auf die USA mit vorsichtigem Optimismus in die zweite und entscheidende Woche der 23. Weltklimakonferenz in Bonn. "Ich gehe nach den ersten Beratungen davon aus, dass es keine Blockade und auch keine Provokationen geben wird", sagte Hendricks. "Ich rechne mit einem zurückhaltenden Mitwirken der USA." (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

ADAC - Der ADAC muss künftig Versicherungssteuer zahlen und allein für die Jahre 2014 und 2015 rückwirkend knapp 90 Millionen Euro an den Fiskus überweisen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hat das Bundeszentralamt für Steuern im Juli einen entsprechenden Bescheid erlassen und damit eine jahrzehntelange Großzügigkeit der bayerischen Finanzbehörden beendet. Der ADAC habe die Forderung akzeptiert und fristgerecht bezahlt, schreibt die SZ und beruft sich dabei auf einen ADAC-Sprecher. Auch für die Jahre ab 2016 müsse der ADAC jährlich mit Versicherungssteuer in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe rechnen, welche die Finanzverwaltung auf Teile der Beitragseinnahmen erhebe. Denn mit der Mitgliedschaft verkaufe der ADAC wie jedes Versicherungsunternehmen Pannen- und Unfallhilfeleistungen, argumentiert die Steuerbehörde. Die bayerische Finanzverwaltung hatte auf die Versicherungssteuer beim ADAC viele Jahre verzichtet. (Süddeutsche)

JAMAIKA - Angesichts zahlreicher Konflikte bei den Jamaika-Sondierungen haben die Grünen mehr Tempo angemahnt und vor einem Scheitern der Gespräche in letzter Minute gewarnt. "Was wir bislang festgeschrieben haben, reicht noch nicht, das sind Auftragsprotokolle, aber kaum Ergebnisse", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Süddeutschen Zeitung am Sonntag. "Durch die Verhandlungsgruppen muss in den verbleibenden Tagen ein Ruck gehen. Nur dann können wir es noch schaffen." Anders als Union und FDP zeigten etliche Grünen-Politiker sich am Wochenende unzufrieden mit den Sondierungsergebnissen. "Von unserem Zehn-Punkte-Programm ist noch kein einziger Punkt umgesetzt. Für die Grünen steht es 0:10", sagte Ex-Umweltminister Jürgen Trittin dem Tagesspiegel. (SZ S. 1/Welt S. 4)

JAMAIKA - Die mögliche Jamaika-Koalition spielt nach Informationen des Handelsblatts eine Anhebung des Steuersatzes für Top-Verdiener durch. Damit könne man eine Absenkung der Einkommensteuer für untere und mittlere Einkommen zu einem gewissen Teil gegenfinanzieren und sicherstellen, dass nicht nur Gutverdiener entlastet werden, wie es bei einer reinen Abschaffung des Solidaritätszuschlages der Fall wäre, hieß es in Sondierungskreisen. (Handelsblatt S. 8)

KRANKENKASSEN - Es gibt immer mehr Dicke und Depressive in Deutschland - zumindest auf dem Papier. Eine Ursache sind Fehlanreize im Finanzausgleich der Kassen. Es gibt starke Indizien für Schummeleien, um höhere Zahlungen zu bekommen. (Handelsblatt S. 10)

SPANIEN - Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hält die Unterstützung der Europäischen Union im Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens für entscheidend. "Sie war fundamental", sagte Rajoy im Gespräch mit dem Handelsblatt (Montagsausgabe). "Und sie war auch deshalb so wichtig, weil die katalanische Unabhängigkeit nicht nur gegen Spanien gerichtet war, sondern gegen ganz Europa, weil sie fundamental gegen europäische Werte wie die Rechtsstaatlichkeit oder auch die Rechte von Minderheiten verstößt." (Handelsblatt)

November 13, 2017

