Stäfa - Der Hörsystem-Hersteller Sonova hat im ersten Halbjahr 2017/18 (per Ende September) Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Ziele für das Gesamtjahr werden bestätigt.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr gegenüber der Vorjahresperiode um 17,1% auf 1,25 Mrd CHF, in Lokalwährungen (LW) betrug das Wachstum 16,9%, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Vor allem die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) habe mit 34,6% ein starkes Wachstum beim Umsatz verzeichnet, erklärt Sonova in einem Communiqué weiter. So habe man in den meisten grossen europäischen Märkten wie Grossbritannien, Frankreich und Italien ein starkes organisches Wachstum erzielt. In Deutschland und den Niederlanden ...

