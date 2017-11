Die Tochtergesellschaft Waymo von Alphabet (WKN:A14YH) bringt erstmals fahrerlose Autos auf die öffentlichen Straßen, indem sie den Fahrer aus einigen ihrer selbstfahrenden Testfahrzeuge holt.



Bisher hatten alle "selbstfahrenden" Testfahrzeuge auf öffentlichen Straßen in den USA (von allen Firmen) menschliche Fahrer am Steuer. Die Erprobung auf öffentlichen Straßen ohne menschlichen Fahrer ist ein wichtiger Schritt, um die Akzeptanz der autonomen Fahrzeugtechnik in der Bevölkerung zu erhöhen.

Aber was bedeutet das für Waymo und seine Konkurrenten?

100 % fahrerlose Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen.



Auf einer Technologiekonferenz am 7. November kündigte Waymos CEO John Krafcik an, dass Waymo nun Testfahrzeuge ohne menschlichen Fahrer in einem ausgewiesenen ...

