Der scheidende Vorstandschef Herbert Haas peilt für 2018 einen Überschuss von rund 850 Millionen Euro an, wie das Unternehmen mit Marken wie HDI und Neue Leben am Montag in Hannover mitteilte. Das ist der gleiche Betrag, den der Vorstand vor den Wirbelstürmen und Erdbeben des dritten Quartals auch für 2017 im Auge hatte. ...

