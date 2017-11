Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Dank der Netzsparte hat der Energieversorger Innogy in den ersten neun Monaten des Jahres mehr verdient. Die zur Abspaltung vorgesehene britische Tochter Npower blieb hingegen in den roten Zahlen, wie das Unternehmen mitteilte. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro auf zu. Im Netzgeschäft stieg das operative Ergebnis um 19 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro, vor allem weil in Deutschland weniger Geld für Betrieb und Wartung ausgegeben wurde. Damit steht der Bereich für 70 Prozent des operativen Gewinns. Das bereinigte Nettoergebnis erhöhte sich sogar um 27 Prozent auf 850 Millionen Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

TALANX

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG* PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Bruttoprämien 7.585 +4% 3 7.322 Kapitalanlageergebnis 1.032 +1% 2 1.019 EBIT -38 -- 2 585 Ergebnis nach Steuern/Dritten -18 -- 3 234

* Talanx hat am 27.10. berichtet, das es für das 3. Quartal mit einem Verlust von rund 20 Mio. Euro rechnet.

Weitere Termine:

07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 9 Monate, Amberg

07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz)

15:00 US/General Electric Co, Investor Update, Boston

17:45 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Voltabox AG, Ergebnis 9 Monate, Delbrück

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 DE/Kuponfestsetzung neue Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2019 im Volumen von 5 Mrd EUR (Auktion am Dienstag) 11:00 IT/Auktion 0,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2020 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2024 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2033 im Volumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.579,30 -0,01 Nikkei-225 22.380,99 -1,32 Schanghai-Composite 3.442,66 0,29 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.127,47 -0,42 DAX-Future 13.125,00 -0,47 XDAX 13.127,83 -0,47 MDAX 26.494,78 -0,36 TecDAX 2.491,13 1,32 EuroStoxx50 3.593,76 -0,52 Stoxx50 3.177,52 -0,40 Dow-Jones 23.422,21 -0,17 S&P-500-Index 2.582,30 -0,09 Nasdaq-Comp. 6.750,94 0,01 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,19 -59

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Börsen rechnen Händler für den Start in die neue Woche. "Die Risikobereitschaft zieht wieder etwas an", sagt ein Händler. Die Rohstoffpreise legen in Asien auf breiter Front zu, die asiatischen Börsen tendieren bei freundlichem Grundton uneinheitlich, und der Euro gibt zum Dollar geringfügig nach. "Damit dürften die Gewinnmitnahmen in Europa zumindest eine Pause einlegen", so der Händler. Aus technischer Sicht hat der DAX nun die beiden größeren Gaps oberhalb von 13.000 Punkten geschlossen. "Das spricht erst einmal für eine Stabilisierungschance in Europa", so ein Marktteilnehmer. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda.

Rückblick: Schwächer - Die nachlassende Hoffnung auf eine baldige US-Steuerreform hat am Freitag belastet. Die Republikaner im US-Senat wollen die Senkung der Unternehmenssteuer bis 2019 hinauszögern, da sie eine deutliche Ausweitung des Staatsdefizits durch die Steuersenkung erwarten. Arcelormittal gewannen nach Zahlen gegen den Trend 3,4 Prozent. Das Stahlunternehmen hat seinen Gewinn im dritten Quartal fast verdoppelt und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Salzgitter im MDAX rückten 0,6 Prozent vor. Die französische Stahlaktie Vallourec gab nach dem Quartalsausweis indes stark nach und brach um 10,2 Prozent ein. Richemont fielen um 3,8 Prozent. Der Luxusgüterkonzern konnte die Umsätze zwar zweistellig steigern, allerdings hatte Richemont darüber bereits im vergangenen Monat berichtet. Die Anleger konzentrierten sich stattdessen auf den vorsichtigen Ausblick.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Allianz gingen nach Geschäftszahlen 0,2 Prozent leichter aus dem Handel. "Die Zahlen beinhalten keine negative Überraschung", sagte ein Händler. Positiv sei, dass der Konzern ein 2 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt habe. Nach den Abschlägen in Folge der schwächeren Quartalszahlen vom Vortage setzte sich am Freitag der positive Grundton für Adidas durch. Die Unternehmens-Story sei vollkommen intakt, hieß es im Handel. Adidas gewannen 3,1 Prozent. Bei Freenet kamen die Zahlen gut an, der Kurs stieg um 2,9 Prozent. Positiv überraschte auch das Werbeunternehmen Ströer. Die Aktie, die am Vortag im Sog des Kursverfalls bei Prosieben unter Druck geraten war, erholte sich nach guten Zahlen um 7,1 Prozent. Die Aussicht auf steigende Waferpreise trieb die Aktie von Siltronic um 10,7 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Als einen typischen ruhigen Freitagabend beschrieb ein Händler das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien zum Wochenausklang. Eine Ausnahme bildeten allerdings die Aktien von Drägerwerk. Die Vorzüge wurden bei lebhaften Umsätzen 6,5 Prozent schwächer getaxt, nachdem das Unternehmen am frühen Abend höhere Investitionen angekündigt hatte. Heidelbergcement zeigten sich unbewegt von der Nachricht, dass der Zementhersteller die Hälfte der stimmberechtigten Anteile seines Georgien-Geschäfts an die Investmentgesellschaft Cement Invest verkauft.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Wachsende Zweifel an der US-Steuerreform haben auch am Freitag die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Allerdings hatten einige Unternehmen überzeugende Quartalsausweise vorgelegt. Die Kursgewinne ihrer Aktien trugen dazu bei, die Abgaben des breiten Marktes zu verringern. Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan blieb im November unter den Erwartungen, belastete den Markt aber nicht zusätzlich. Unter den Einzelwerten gewannen Disney 2,1 Prozent. Der Unterhaltungskonzern hatte zwar enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt, Anleger honorierten aber, dass Disney neue Filme aus der "Star Wars"-Reihe ankündigte. Nvidia rückten um 5,3 Prozent vor. Der Hersteller von Grafikprozessoren hat bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen der Experten übertroffen. J.C. Penney sprangen um 15,3 Prozent nach oben. Die Kaufhauskette hatte im dritten Quartal mehr umgesetzt und einen geringeren Verlust verbucht als erwartet. Die Aktien des Autoverleihers Hertz legten nach der Veröffentlichung eines überraschend hohen Quartalsgewinns zunächst gut 10 Prozent zu, fielen dann aber zurück und schlossen mit einem Minus von 2,3 Prozent. Einige Analysten bezweifelten, dass Hertz schon die Ertragswende geglückt ist. Am Anleihemarkt fielen die Notierungen, die Zehnjahresrendite stieg im Gegenzug um 8 Basispunkte auf 2,40 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf zuletzt gute Konjunkturdaten aus der Eurozone, die dazu führen könnten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre lockere Geldpolitik schneller als bislang erwartet zurückfahren könnte. Dazu belasteten mögliche negative Folgen der US-Steuerreform, etwa die verstärkte Ausgabe von Anleihen oder eine stärkere Inflation. Beides würde die Anleihenotierungen belasten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.18 Uhr EUR/USD 1,1655 -0,0% 1,1659 1,1654 EUR/JPY 132,20 -0,2% 132,44 132,24 EUR/CHF 1,1613 -0,0% 1,1616 1,1608 GBP/EUR 1,1260 -0,0% 1,1296 1,1332 USD/JPY 113,44 -0,1% 113,60 113,47 GBP/USD 1,3124 -0,3% 1,3170 1,3208

Das britische Pfund ist im asiatischen Handel am Montag unter Druck geraten. Die Devise kostet noch 1,3124 Dollar, nach knapp 1,32 Dollar am Freitagabend. Hintergrund sind Berichte, wonach 40 Mitglieder der Partei von Premierministerin Theresa May ihr das Vertrauen entzogen haben sollen. Eine wichtige Unterstützung wird bei 1,31 Dollar gesehen. Der Euro bewegt sich am Morgen um die Marke von 1,1660 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,78 56,74 +0,1% 0,04 -0,5% Brent/ICE 63,55 63,52 +0,0% 0,03 +8,3%

Aktuelle Daten zur Ölförderung in den USA belasteten die Ölpreise: Wie das Unternehmen Baker Hughes am Freitag mitteilte, wurde in der Woche zum 10. November aus 738 Anlagen in den USA Öl gefördert. Das waren neun mehr als in der Woche davor und 286 mehr als vor einem Jahr. Ansonsten waren die Blicke am Ölmarkt weiterhin auf die Entwicklungen in Saudi-Arabien und das Opec-Treffen am Monatsende gerichtet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 0,8 Prozent auf 56,47 Dollar. Für Brent ging es um 0,6 Prozent auf 63,52 Dollar nach unten. Im asiatischen Handel haben sich die Ölpreise auf dem niedrigeren Niveau vom Freitag stabilisiert.

