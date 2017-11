BERLIN (Dow Jones)--Dank der Netzsparte hat der Energieversorger Innogy in den ersten neun Monaten des Jahres mehr verdient. Die zur Abspaltung vorgesehene britische Tochter Npower blieb hingegen in den roten Zahlen, wie das Unternehmen mitteilte. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro auf zu. Im Netzgeschäft stieg das operative Ergebnis um 19 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro, vor allem weil in Deutschland weniger Geld für Betrieb und Wartung ausgegeben wurde. Damit steht der Bereich für 70 Prozent des operativen Gewinns. Das bereinigte Nettoergebnis erhöhte sich sogar um 27 Prozent auf 850 Millionen Euro.

Die RWE-Ökostromtochter bestätigte mit der Vorlage der Zahlen ihre Ziele für 2017. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand unter dem Strich ein bereinigtes Nettoergebnis von über 1,2 Milliarden Euro. Davon sollen zwischen 70 und 80 Prozent an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Im Fokus der Anleger steht aber derzeit die Tochter Npower. Sie erwirtschaftet weiter Verluste. Innogy schreibt sogar nun 480 Millionen Euro auf das Sorgenkind ab. "Die Firmenwertabschreibung ist auf verschlechterte kommerzielle Annahmen sowie erschwerte regulatorische Rahmenbedingungen zurückzuführen", erklärte der Versorger. Innogy-Chef Peter Terium will Npower aus dem Konzern lösen und mit dem Privatkundengeschäft des Schottischen Versorgers SSE zusammenlegen. Das Joint Venture soll zwischen Ende 2018 und Anfang 2019 an die Börse gebracht werden, wie Terium vergangene Woche überraschend verkündet hatte.

November 13, 2017

