DAX - Fragile Stabilisierung (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /abwärts Rückblick: Zu Beginn der Vorwoche wurde der DAX von einer massiven Verkaufswelle erfasst, die zum Bruch der Unterstützungen bei 13.380 und 13.250 Punkten führte. In der Spitze brach der Index bis an die 13.100 Punkte-Marke ein. Nach dieser Reihe von Verkaufssignalen versuchten die Bullen den Wert am Freitag auf niedrigem Niveau zu stabilisieren und konnten an der 13.100 Punkte-Marke einen kleinen Boden ausbilden. Dieser könnte kurzfristig für eine leichte Erholung genutzt werden. Der junge Abwärtstrend ist allerdings weiter dominant. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.01 Uhr): Zunächst ist nach einer positiven Eröffnung mit einer Erholung...

