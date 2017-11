Die Börse reagiert enttäuscht auf die Tatsache, dass der Teil der Steuerreform, der Unternehmen betrifft, erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Was das genau bedeutet erklärt NYSEinstein Peter Tuchman in seinem Report aus New York.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die CASMOS Media GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...