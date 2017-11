Das Barometer für das Geschäftsklima in der Weltwirtschaft hat sich so gut entwickelt wie seit 2011 nicht mehr. Laut Ifo-Umfrage verbesserte sich das Klima in nahezu allen Regionen.

Der Weltwirtschaft geht es einer Umfrage zufolge so gut wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr. Das Barometer für das Geschäftsklima kletterte im vierten Quartal um 3,9 auf 17,1 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner vierteljährlichen Umfrage unter mehr als 1100 Experten aus ...

