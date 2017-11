Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

In der Spielzeugindustrie bahnt sich in den USA offenbar ein milliardenschwerer Zusammenschluss an. Hasbro habe seinem geschwächten Rivalen Mattel ein Übernahmeangebot unterbreitet, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Mit der Übernahme würden die Transformers mit Barbie unter einem Dach vereint. Hasbro sei kürzlich an Mattel herangetreten, sagte eine der Personen. Die Konditionen waren nicht in Erfahrung zu bringen. Es könne auch sein, dass Hasbros Initiative zu nichts führt. Nach Kursverlusten dieses Jahr beträgt der Marktwert von Mattel aktuell noch rund 5 Milliarden US-Dollar. Hasbro wird mit etwa 11 Milliarden Dollar bewertet. Hasbro, dem neben Transformers Marken wie Nerf und My Little Pony gehören, hat zuletzt verstärkt Spielsachen herausgebracht, die auf beliebten Fernsehserien oder Filmen basieren - etwa "Die Eiskönigin" oder "Star Wars" von Disney. Mit Erfolg: Hasbro schnitt in jüngster Zeit deutlich besser ab als Mattel. Mattel, Heimat von Barbie, Hot Wheels und Fisher-Price, hat mit schwachen Umsätzen und Verlusten zu kämpfen. Die Dividende wurde ausgesetzt, Kostensenkungen auf den Weg gebracht und eine neue Chefin geholt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

15:00 General Electric Co, Investor Update, Boston

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.579,30 -0,01% Nikkei-225 22.380,99 -1,32% Hang-Seng-Index 29.192,76 +0,25% Kospi 2.530,35 -0,50% Shanghai-Composite 3.441,52 +0,26% S&P/ASX 200 6.021,80 -0,13%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während es an den meisten Plätzen zu kleinen Kursgewinnen kommt, gab der Nikkei-Index erneut deutlich nach. Auch in Seoul und in Sydney fielen die Indizes etwas zurück. In Schanghai notiert das Marktbarometer mit einem Anstieg um 0,3 Prozent auf einem 22-Monatshoch. Trotz der erneuten Einbußen in Tokio, wo es zum Ende der Vorwoche bereits abwärts gegangen war nach dem Erreichen eines 25-Jahreshochs, sprechen Händler insgesamt von einem ruhigen Start in die neue Woche. Nach der Rally in den vergangenen Wochen handele es sich wohl nur um Gewinnmitnahmen, zeigte sich Tareck Horchani, Handelsexperte bei Saxo Capital Markets, von dem Rücksetzer in Japan wenig beunruhigt. Gleichwohl hatte sich die Stimmung an den Börsen zuletzt weltweit etwas eingetrübt wegen zunehmender Bedenken über eine rasche Umsetzung der von US-Präsident Donald Trump initiierten Steuerreform, die vor allem den Unternehmen Erleichterungen bringen soll. In Hongkong stützen Kursgewinne beim Schwergewicht Tencent von 1,1 Prozent. Die Aktie notiert vor den am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen auf einem Rekordhoch. Analysten rechnen mit guten Zahlen und einem Anstieg des Nettogewinns um 48 Prozent. Die Aktie des Apple-Zulieferers AAC legt um 7 Prozent zu und damit bereits den sechsten Handelstag in Folge.

US-NACHBÖRSE

Mattel reagierten auf die Übernahmespekulation mit einem Kurssprung von knapp 25 Prozent auf 18,22 Dollar. Für den Kurs des vermeintlichen Übernehmers Hasbro ging es auf Nasdaq.com um 3 Prozent auf 94,20 Dollar aufwärts (s.o.)

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.422,21 -0,17 -39,73 18,52 S&P-500 2.582,30 -0,09 -2,32 15,34 Nasdaq-Comp. 6.750,94 0,01 0,89 25,41 Nasdaq-100 6.309,07 -0,05 -3,14 29,72 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 852 Mio 881 Mio Gewinner 1.269 1.112 Verlierer 1.676 1.822 unverändert 120 128

Knapp behauptet - Wachsende Zweifel an der US-Steuerreform haben auch am Freitag die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Allerdings hatten einige Unternehmen überzeugende Quartalsausweise vorgelegt. Die Kursgewinne ihrer Aktien trugen dazu bei, die Abgaben des breiten Marktes zu verringern. Unter den Einzelwerten gewannen Disney 2,1 Prozent. Der Unterhaltungskonzern hatte zwar enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt, Anleger honorierten aber, dass Disney neue Filme aus der "Star Wars"-Reihe ankündigte. Nvidia rückten um 5,3 Prozent vor. Der Hersteller von Grafikprozessoren übertraf bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen. J.C. Penney sprangen um 15,3 Prozent nach oben. Die Kaufhauskette hatte im dritten Quartal mehr umgesetzt und einen geringeren Verlust verbucht als erwartet. Die Aktien des Autoverleihers Hertz legten nach der Veröffentlichung eines überraschend hohen Quartalsgewinns zunächst gut 10 Prozent zu, fielen dann aber zurück und schlossen mit einem Minus von 2,3 Prozent. Einige Analysten bezweifelten, dass Hertz schon die Ertragswende geglückt ist.

TREASURYS

Am Anleihemarkt fielen die Notierungen. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 8 Basispunkte auf 2,40 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf zuletzt gute Konjunkturdaten aus der Eurozone, die dazu führen könnten, dass die EZB ihre lockere Geldpolitik schneller als bislang erwartet zurückfahren könnte. Dazu kamen die weiteren Entwicklungen rund um die US-Steuerreform. Beobachter kritisierten, dass weder der Entwurf des Senats noch der des Repräsentantenhauses Lösungen für das Defizit der USA thematisierten. Sollte sich dieses als Folge der Unternehmenssteuersenkung drastisch ausweiten, wäre das US-Finanzministerium gezwungen, verstärkt neue Schulden aufzunehmen, also neue Anleihen auszugeben. Damit würden die Notierungen der in Umlauf befindlichen Schuldtitel unter Druck geraten. Das wäre aber auch dann der Fall, wenn Wirtschaftswachstum und Inflation aufgrund der Steuersenkungen anzögen und die Anleihezinsen durch die Teuerung aufgefressen würden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1649 -0,1% 1,1659 1,1601 +10,8% EUR/JPY 132,13 -0,2% 132,44 131,58 +7,5% EUR/GBP 0,8883 +0,3% 0,8853 0,8850 +4,2% GBP/USD 1,3114 -0,4% 1,3170 1,3107 +6,3% USD/JPY 113,44 -0,1% 113,60 113,43 -3,0% USD/KRW 1119,60 -0,1% 1119,60 1116,66 -7,3% USD/CNY 6,6448 +0,0% 6,6415 6,6388 -4,3% USD/CNH 6,6542 -0,1% 6,6606 6,6435 -4,6% USD/HKD 7,8027 +0,0% 7,8023 7,7986 +0,6% AUD/USD 0,7662 +0,2% 0,7647 0,7675 +6,2% NZD/USD 0,6933 +0,2% 0,6921 0,6963 -0,2%

Der Dollar blieb mit den Zweifeln an der US-Steuerreform tendenziell unter Druck. Der Euro kletterte in der Tagesspitze bis auf 1,1678 Dollar und ging im späten US-Handel mit knapp 1,1670 Dollar um. "Jede Verzögerung oder Verwässerung von Steuererleichterungen könnte den Dollar weiter unter Druck setzen", sagte Marktanalyst Omer Esiner von Commonwealth Foreign Exchange. Etwas unter Druck steht im asiatisch dominierten Geschäft am Montag das Pfund, weil die britische Premierministerin Theresa May offenbar Gegenwind aus den eigenen Reihen zu spüren bekommt wegen ihres Brexit-Kurses. Derweil bricht der Kurs der Kryptowährung Bitcoin weiter ein, wenngleich sie sich von den frühen Tagestiefs schon wieder deutlich erholt hat. Marktbeobachtern zufolge belasten Meldungen, dass eine geplante technische Neuerung ausfällt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,77 56,74 +0,1% 0,03 -0,5% Brent/ICE 63,52 63,52 0% 0,00 +8,3%

Neue Daten zur Ölförderung in den USA belasteten die Ölpreise: Wie Baker Hughes mitteilte, wurde in der Woche zum 10. November aus 738 Anlagen in den USA Öl gefördert. Das waren neun mehr als in der Woche davor und 286 mehr als vor einem Jahr. Ansonsten waren die Blicke am Ölmarkt weiterhin auf die Entwicklungen in Saudi-Arabien und das Opec-Treffen am Monatsende gerichtet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 0,8 Prozent auf 56,47 Dollar. Für Brent ging es um 0,6 Prozent auf 63,52 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,99 1.275,70 +0,1% +1,29 +10,9% Silber (Spot) 16,93 16,89 +0,2% +0,04 +6,3% Platin (Spot) 932,30 929,65 +0,3% +2,65 +3,2% Kupfer-Future 3,09 3,08 +0,4% +0,01 +22,3%

Gewinnmitnahmen drückten den Goldpreis, nachdem dieser am Donnerstag auf den höchsten Stand seit drei Wochen gestiegen war. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,7 Prozent auf 1.275 Dollar.Händler berichteten überdies von einer großen Verkaufsorder gegen 11.00 Uhr Ortszeit, die zeitlich mit einem kurzen, deutlichen Anstieg des eigentlich zur Schwäche neigenden Dollar zusammenfiel. "Der Verkäufer war wohl long im Gold und wurde nervös, als der Dollar kurz stieg", sagte Peter Hug vom Edelmetallhändler Kitco Metals.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Philadelphia-Fed, Patrick Harker, hat sich erneut für eine Zinserhöhung im Dezember ausgesprochen. Eine erneute Erhöhung der Leizinsen und ein weiterer Abbau der Bilanz seien der richtige Weg. "Ich habe weitere 25 Basispunkte für dieses Jahr eingeplant", sagte der Notenbanker. Ganz sicher sei er sich dabei aber nicht.

HANDEL

