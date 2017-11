Deutschlands drittgrößter Versicherungskonzern Talanx will nächstes Jahr wieder auf sein gewohntes Ergebnisniveau zurückkehren. Der Vorstand stellte für 2018 einen Nettogewinn von rund 850 Millionen Euro in Aussicht.

Der Versicherungskonzern Talanx will nach den hohen Schäden durch Naturkatastrophen in diesem Jahr erst 2018 wieder alte Ergebnisziele erreichen. Der scheidende Vorstandschef Herbert Haas peile dafür einen Überschuss von rund 850 Millionen Euro an, teilte das Unternehmen am Montag mit. Eben diesen Betrag ...

