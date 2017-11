boersenradio.at: UNIQA, eine Versicherung fürs Leben - darf ich sagen: Von der Geburt bis zur Bahre? Brandstetter: Hm, ja, dürfen Sie sagen. Wir sind ein sogenannter typischer Kompositversicherer, das heißt, wir bieten alle Geschäftsfelder an: Gesundheit, Leben, P&C-Bereich und das für alle Geschäfts- und Firmen- und Privatkunden in 18 Ländern Europas. Was bieten Sie denn für die Geburt an? Denk freie Auswahl? Sie machen grad Werbung mit so einem süßen Baby … Es heißt "Denk freie Arztwahl", das heißt Einzelzimmer und es soll suggerieren, dass ein Baby namens Max seinen Eltern verwundert Ratschläge erteilt, warum sie sich nicht schon vor seiner Geburt sich überlegt haben, wie sie...

