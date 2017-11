Derlei war damals erlaubt Richard Lugners Erfolge mit Aktien. Andrea Buday hat zum 75er von Richard Lugner ein wirklich lesenswertes Buch geschrieben. Am besten gefällt mir die Aktienstelle ziemlich zu Beginn, man registriere den Schlusssatz "Derlei war damals noch erlaubt". Voila: ". der damalige Bundespräsident Schärf gab regelmäßig in der Bank seine Aktienwünsche bekannt - und diese pflegte natürlich dessen Kurse in die Höhe. Und beim Börsendirektor sowie dem Oberprokuristen, gute Bekannte seiner Tante Anna, erkundigte sich Lugner - bei regelmäßig stattfindenden Essen - immer nach Schärfs Aktien und kaufte dieselben. "Am Montag wurde bestellt, am Donnerstag der übernächsten Woche...

Den vollständigen Artikel lesen ...