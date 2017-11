Obwohl man am Aktienmarkt vor allem in Asien und Europa in der zweiten Vorwochenhälfte spürbar nervöser wurde, profitierte der angeblich "sichere Hafen" Gold nicht davon. Am Donnerstag gab es zögerliche Versuche, sich aus der seit Wochen laufenden Bodenbildung nach oben abzusetzen, aber das wurde am Freitag durch den Rebreak der 20-Tage-Linie umgehend ausgekontert.

Den vollständigen Artikel lesen ...