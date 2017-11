Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Graz (pts006/13.11.2017/08:30) - Jetzt wird gegroovt: Österreicher bauen den "GROOVER" - einen komplett neuen, elektrischen Kick-Scooter. Das Crowdfunding bei Kickstarter startet am 13.11.2017. Superleicht, einfach im Handling, 20 km Reichweite, 25 km/h Spitzengeschwindigkeit - Der elektrische Kick-Scooter GROOVER ist das missing link für den intermodalen Verkehr der Zukunft, vor allem in Hinblick auf die "last mile". Entwickelt wurde der elektrische "High End"-Kick-Scooter in der Steiermark von der GROOVER GmbH. GF Gernot Hiebler vom Hersteller hebt den innovativen Anspruch hervor: "Funktionalität und Qualität 'made in EU' waren unsere obersten Prämissen bei der Entwicklung. Das Ergebnis ist ein technisch ausgereiftes Tool, mit dem wir gleich mehrere Patente anmelden konnten." Das beweisen auch die veröffentlichten Daten, die wesentliche Vorteile im Vergleich zu anderen, meist asiatischen, Produkten aufzeigen. Batterie und Elektronik in der abnehmbaren Lenksäule Besonderes Augenmerk wurde auf das einfache Handling beim Aufladen gelegt. Bisher musste man mindestens 8 kg bis 10 kg schleppen, um einen elektrischen Kickstarter zur Steckdose zu bringen. Beim GROOVER sind es nur 2 kg, denn die Elektronik und die Batterien sind in der durch einen einfachen Handgriff abnehmbaren Carbon Lenksäule verbaut. Während man nur die leichte Lenksäule mit dem technischen Herzstück zum Aufladen oder Aufbewahren abnimmt, bleibt das - ohnehin oft schmutzige - Trittbrett im Auto oder versperrt auf der Straße. Ein willkommener Nebeneffekt: Diebe können mit dem Trittbrett alleine nichts anfangen. Extrem leichtes, mitfederndes Trittbrett Das 6 kg leichte Trittbrett wird aus super elastischem, glasfaserverstärktem Nylon gefertigt. Es sind keine mechanischen Federn erforderlich. Das Brett federt wie ein Schi "made in Austria", was dem GROOVER ein extrem spurgenaues Fahrverhalten auch bei hohen Geschwindigkeiten verleiht. "Wir eröffnen mit dem GROOVER eine neue Dimension der urbanen E-Mobilität und der individuellen Mikroreise insbesondere in hochentwickelten Städten", freut sich Innovator und BEKO-Gründer Prof. Peter Kotauczek - er ist auch Gesellschafter der GROOVER GmbH. "Und im Frühling gibt es den elektrischen Kick-Scooter auch als Sonderedition: mit einer GROOVER Shopping Bag designed by beko", sagt Kotauczek. Hohe Fahrsicherheit Die extragroßen Räder mit 20 cm Durchmesser garantieren auch bei schlechten Fahrbahnverhältnissen bestmögliche Sicherheit für den flinken Kickstarter, der immerhin eine Spitzengeschwindigkeit von 25 km/h erreicht. Ausgestattet mit Front- und Rücklicht bzw. Reflektoren erfüllt der GROOVER selbstverständlich alle Vorschriften für das Fahren auf der Straße und auf Radwegen. Eine eigene Smartphone App dient zur individuellen Konfiguration der Fahreigenschaften wie zum Beispiel der Auswahl der Beschleunigung und der Begrenzung der Geschwindigkeit. Ein Tempomat sorgt für hohen Fahrkomfort auf längeren Strecken. "Distanzen werden nicht mehr gefahren sondern gegroovt. Ideal für den täglichen Arbeitsweg oder die "letzte Meile" vom Parkhaus in die City", bringt Michael Sinnl, GF GROOVER GmbH, die Vorteile auf den Punkt. Am 13.11.2017 beginnt das GROOVER Crowdfunding über die Plattform "Kickstarter". Crowdfunding "GROOVER worlds best electric kick scooter" unter: https://www.kickstarter.com Internet Info, weitere Fotos und Video unter: https://www.groover.global/press (Ende) Aussender: BEKO HOLDING GmbH & Co KG Ansprechpartner: Mag. Melinda Busáné-Bellér Tel.: +43 (1) 797 50 - 748 E-Mail: melinda.beller@beko.at Website: www.beko.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171113006

