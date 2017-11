FMW-Redaktion

Der Dax hat nun ca. zwei Drittel seiner Kursgewinne seit dem impulsiven Anstieg ab Ende August wieder aufgezehrt. Und das ging ziemlich schnell, im Grund an zwei Handelstagen: am Dienstag und am Donnerstag der letzten Woche wurde der Löwenanteil der vorherigen Kursgewinne wieder aufgegeben - am Dienstag ganz ohne Nachrichten, am Donnerstag aufgrund des Steuerplans des US-Senats, der die Senkung der US-Untenrehmenssteuer erst ab dem Jahr 2019 vorsieht. Für die Wall Street wäre das eine mittlere Katastrophe, ist man doch fest davon ausgegangen, dass noch in diesem Jahr die Steuerreform beschlossen und dann ab 01.Januar 2018 auch wirksam werden würde.

Gleichzeitig stiegen die Anleiherenditen bei Staatsanleihen und vor allem bei Junk Bonds - man geht nun davon aus, dass die Fed wohl doch ernst macht mit weiteren Zinsanhebungen in 2018. Damit entsteht eine ...

