FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind die deutschen Renten-Futures am Montag in den Handel gestartet. Nach dem Kursrutsch der vergangenen Woche tendieren alle Laufzeiten zunächst nur seitlich. Händler weisen jedoch daraufhin, dass scharfe Reaktionen auf etwaige Äußerungen von Notenbankern jederzeit möglich sind. Denn in Frankfurt beginnt die Euro Finance Week, auf der alle relevanten Zentralbanker aus Europa sprechen werden.

Sie könnte zu einem kleinen "Sintra-Moment" führen, vermuten die Analysten der Commerzbank mit Blick auf das letzte große Meeting im Juni in Portugal. Die Bondmärkte bleiben anfällig, denn Abverkäufe erfolgen üblicherweise in mehreren Wellen.

Der Bund-Futures legt gegen 8.28 Uhr um 4 Ticks zu auf 162,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,29 Prozent, das Tagestief bei 162,19 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2017 02:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.