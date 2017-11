Ist die Lage beim Windkraftanlagenbauer Nordex wirklich so schlecht, wie der Kursverlauf der Aktie es suggeriert? Alleine in der vergangenen Woche hat der Kurs 15 Prozent eingebüßt. Und das sind, wie dieser langfristige Chart auf Wochenbasis zeigt, nicht die ersten 15 Prozent in den letzten zwei Jahren.

Den vollständigen Artikel lesen ...