Nach Gewinneinbußen stand Deutschlands größter Versicherer Talanx zwischenzeitlich sogar mit 19 Millionen Euro in den roten Zahlen. Das soll 2018 besser werden: Der Konzernvorstand stellt hohe Gewinnzahlen in Aussicht.

Deutschlands drittgrößter Versicherungskonzern Talanx will im kommenden Jahr wieder auf sein gewohntes Ergebnisniveau zurückkehren. Der Vorstand stellte am Montag in Hannover für 2018 einen Nettogewinn von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...