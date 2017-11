Zu Wochenbeginn stehen diesmal vor allem chinesische Konzerne im Fokus. In China fand am Wochenende der sogenannte "Singles Day" statt. Für Alibaba ein Festival der Rekorde. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, mit einem Überblick über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondent Patrick Dewayne außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.