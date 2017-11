Werbung

DZ BANK - DAX: Mittelfristiger Aufwärtstrendkanal unterschritten

Am Freitag wurde der steile aufwärts gerichtete Trendkanal nach unten hin durchbrochen. Dies sollte als ein erstes charttechnisches Warnsignal für die laufende aufwärts gerichtete Bewegung betrachtet werden. Jedoch stellt sich im übergeordneten Kontext noch kein formationstechnisches Umkehrsignal dar. Im Gegenteil, so haben sich die ungünstigen Vorzeichen von Beginn der letzten Woche aktuell umgekehrt. Im Gegensatz zur vergangenen Woche ist der Index kurzfristig nun deutlich "überverkauft". Daneben deuten die wichtigsten sentiment-technischen Indikatoren einen markanten Abbau des zuvor zu beobachtenden "Optimismus" der Investoren an.

