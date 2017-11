Vorsicht prägte auch den letzten Handelstag der Woche, es gab keine wirklichen Kaufimpulse, und die Wirtschaftsdaten zeigten ein gemischtes Bild. In Großbritannien und in Frankreich war die Industrieproduktion über den Erwartungen gestiegen, in Italien war sie gesunken. Insgesamt gab es ein leichtes Minus für die wichtigsten europäischen Börsen. Am deutlichsten konnte der am Vortag stark in Mitleidenschaft gezogene Minensektor mit einem Plus von 0,4% zulegen. Am stärksten nach unten ging es für Öl und Gas mit 1,0% gefolgt von den Versorgern, die 0,8% schwächer schlossen. Arcelormittal konnte dank gestiegener Nachfrage und höherer Preise Umsatz und Gewinn steigern und legte 3,4% zu. Richemont hatte die Umsatz- und...

