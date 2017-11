Von Ese Erheriene

TOKIO/SVHANGHAI (Dow Jones)--Die Tokioter Börse hat zum Wochenauftakt ihre jüngste Verlustserie fortgesetzt. Dabei verstärkten sich die Abgaben im Späthandel noch einmal kräftig, so dass der Nikkei-Index um weitere 1,3 Prozent nachgab auf 22.381 Punkte. Die Abwärtstendenz begann abrupt am Donnerstag der Vorwoche, als der Nikkei-Index auf einem 25-Jahreshoch plötzlich kehrt machte. An den anderen Plätzen der Region fielen die Bewegungen deutlich moderater aus, wobei sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage hielten.

Händler in Tokio sprachen von umsatzstarken Verkäufen im Späthandel, wozu auch eine Erholung des Yen beigetragen habe. Ein teurer Yen ist negativ für die japanische Exportindustrie. Der Dollar kostete zuletzt 113,42 Yen, nachdem er mit rund 113,70 fester als am späten Freitag in den Tag gestartet war.

Nach der Rally in den vergangenen Wochen handele es sich wohl nur um Gewinnmitnahmen, zeigte sich Tareck Horchani, Handelsexperte bei Saxo Capital Markets, von dem Rücksetzer in Japan noch wenig beunruhigt. Gleichwohl hat sich die Stimmung an den Börsen zuletzt weltweit etwas eingetrübt wegen zunehmender Bedenken über eine rasche Umsetzung der von US-Präsident Donald Trump initiierten Steuerreform, die vor allem den Unternehmen Erleichterungen bringen soll und für die jetzt wegen Fianzierungsbedenken Gegenwind aus den eigenen republikanischen Reihen kommt.

Indexumbau in Hongkong bewegt Kurse

Unter den Einzelwerten in Tokio standen nach nicht überzeugenden Quartalzahlen die Aktien des Immobilienentwicklers Mitsui Fudosan und des Fiberglasexperten Toray unter Druck. Sie verloren 4,1 bis 3,9 Prozent Wert.

Nexon schnellten dagegen um 6,5 Prozent nach oben. Der Videospieler hatte am Freitag steigende Gewinne gemeldet, den Ausblick erhöht und angekündigt, den kalifornischen Spieleentwickler Pixelberry zu kaufen, der vor allem weibliche Kunden als Zielgruppe hat.

In Hongkong stützten Kursgewinne beim Schwergewicht Tencent von 1,1 Prozent. Die Aktie notiert vor den am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen auf einem Rekordhoch. Analysten rechnen mit guten Zahlen und einem Anstieg des Nettogewinns um 48 Prozent auf umgerechnet 2,36 Milliarden Dollar. UOB Kay Hian hat zudem das Kursziel für das Papier wegen des fortgesetzt robusten Wachstums um 15 Prozent angehoben.

Die Aktie des Apple-Zulieferers AAC lag im Späthandel 6,3 Prozent im Plus und damit bereits den sechsten Handelstag in Folge. Für gute Stimmung sorgte auch das Börsendebüt des Elektronikspiele-Dienstleisters Razer mit Kursgewinnen gegenüber dem Ausgabekurs von phasenweise über 40 Prozent.

Huaneng Renewables litten unter dem am Freitag nachbörslich gesenkten Ausblick und büßten 1,6 Prozent ein. Swire Pacific fielen um 1,6 Prozent zurück auf ein neues Sechsmonatstief. Hier belastete laut Händlern zum einen eine Gewinnwarnung aus der Vorwoche, daneben aber auch der Abstieg von Cathay Pacific aus dem wichtigsten Börsenbarometer Hang-Seng-Index. Swire ist zu 45 Prozent an Cathay Pacific beteiligt. Cathay verloren 1,1 Prozent. Neben Cathay Pacific fallen auch Kunlun Energy im kommenden Monat aus dem Index heraus, sie verloren 3,7 Prozent. Für die Aufsteiger Sunny Optical und Country Garden ging es um 5,8 bzw 7,5 Prozent nach oben.

Bankenaktien in Sydney von Dividendenabschlag gedrückt

In Seoul trotzten Hyundai Motor mit einem Plus von 3,9 Prozent der Abwärtstendenz. Der Autobauer hatte starke Absatzzahlen seines Modell i30 in Australien gemeldet.

In Sydney reichten Kursgewinne bei den Aktien aus dem Rohstoffsektor nicht aus, um Verluste bei den vier großen Bankenaktien des Landes zu kompensieren. Bei ANZ und Westpac schlug dabei zu Buche, dass sie ex Dividende gehandelt wurden. Sie verbilligten sich um 2,7 bzw. 2,4 Prozent. BHP Billiton stiegen derweil um 0,8 Prozent und Rio Tinto um 1,1 Prozent, gestützt von zuletzt gestiegenen Preisen für Eisenerz und Kokskohle.

Bitcoin bricht ein

Am Devisenmarkt tat sich wenig. Etwas unter Druck stand das britische Pfund, weil die britische Premierministerin Theresa May offenbar Gegenwind aus den eigenen Reihen zu spüren bekommt wegen ihres Brexit-Kurses. Die Kryptowährung Bitcoin brach weiter ein, wenngleich sie sich von den frühen Tagestiefs schon wieder deutlich erholen konnte. Der Kurs lag zuletzt bei 6.237 Dollar, verglichen mit einem Tageshoch am Freitag von 7.310 und Tagestiefs am Montag von 5.652 Dollar. Marktbeobachtern zufolge belasteten Meldungen, dass eine geplante technische Neuerung ausfällt.

Bei den Ölpreisen tat sich wenig. Sie bewegten sich auf dem Niveau aus dem US-Späthandel. Ähnlich sah es beim Goldpreis aus.

