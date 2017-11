ARMONK (IT-Times) - Schon seit 2016 bietet IBM Quantum Computing als Cloud Service an. Nun hat Big Blue nochmal nachgelegt und bietet einen 20-Qubit-Quanten-Rechner als Web-Service an. Wie IBM mitteilt, haben IBM-Forscher erfolgreich einen 50 Qubit-Prototypen gebaut, der als Meilenstein in die Geschichte...

Den vollständigen Artikel lesen ...