Power Metals entdeckt an der Oberfläche der neuen Zone bei Case Lake bis zu 40 % Spodumen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - (13. November 2017) - Power Metals Corp. (Power Metals Corp. oder das Unternehmen) (TSX VENTURE:PWM) (FRANKFURT:OAA1) (OTC:AOUFF) freut sich bekannt zu geben, dass im Northeast Dyke, rund 900 Meter nordöstlich in Streichrichtung der aktuell im North Dyke und Main Dyke durchgeführten Bohrungen und innerhalb derselben Tonalitkuppel wie der North Dyke und Main Dyke, große Megakristalle aus Spodumen (von bis zu 32 cm Länge) entdeckt wurden. Die Entdeckung dieser großen und zahlreichen grobkörnigen Spodumenkristalle beweist, dass hier hochgradige Lithiumvorkommen zu finden sind. Der Umstand, dass sich alle drei Erzgänge - Northeast, North und Main Dyke - in ein und derselben Streichrichtung und innerhalb derselben Mineralisierungskuppel befinden, deutet darauf hin, dass sie entlang derselben tiefliegenden Struktur eingelagert wurden. Der Northeast Dyke weist zwei parallel verlaufende Pegmatitgänge aus: einen nördlichen und einen südlichen Aufschluss, die Ähnlichkeiten mit den beiden anderen Erzgängen - North Dyke und Main Dyke - aufweisen, wo derzeit die Bohrungen stattfinden.

Im südlichen Aufschluss des Northeast Dyke entdeckte das Explorationsteam von Power Metals nach dem Abschälen einer dicken Moosschicht eine darunterliegende Ansammlung von grobkörnigen Spodumenkristallen; in der zuvor entnommenen historischen Stichprobe hatte man hingegen kein Spodumen gefunden (Abbildung 4). Die Spodumenkristalle sind zwischen 3 und 13 cm lang und bis zu 2 bis 3 cm breit. Der Spodumenanteil im Pegmatitgang liegt zwischen 2 und 10 %, stellenweise sogar bei bis zu 20 %. Ein einzelner grüner Spodumenkristall erreichte eine Länge von 32 cm und eine Breite von 2 cm (Abbildung 1). Die Mineralogie des südlichen Aufschlusses weist Ähnlichkeiten mit jener im Main Dyke auf. Der Pegmatit besteht aus weißem grobkörnigen Kalifeldspat, Quarz, Spodumen und Muskovit. Der Quarzkern des Pegmatitgangs enthält bis zu 40 % Spodumen-Megakristalle, deren Querschnitte bis zu 14 cm erreichen (Abbildung 2). Da die Länge der Spodumenkristalle immer größer ist als ihr Querschnitt, handelt es sich hier um extrem lange Kristalle. Brent Butler, P.Geo und CEO von Power Metals, erklärte: Diese neu entdeckten Spodumenkristalle in der neuen Zone sind die größten, die ich in all den Jahren jemals in einem Konzessionsgebiet gesehen habe.

Der südliche Aufschluss des spodumenhaltigen Pegmatitgangs scheint eine Mächtigkeit von 3 bis 6 Meter zu haben. Dies gilt allerdings nur bis zum Rand der abgeschälten Moosschicht; der Erzgang könnte sich im Zuge der weiteren Grabungen tatsächlich als noch weit mächtiger darstellen. Der südliche Ausbiss hat eine Streichlänge von 70 Meter.

Im Rahmen der Prospektion und der Abtragung von Moos zeigte sich, dass der nördliche Ausbiss des Northeast Dyke ebenfalls Megakristalle aus Spodumen enthält. Neben der Ansammlung der strahlenden Spodumenkristalle (Abbildung 3) wurde ein blassgrüner Spodumen-Megakristall von 30 cm Länge und 8 bis 10 cm Breite entdeckt. Der Pegmatit besteht - ähnlich wie im North Dyke und Main Dyke - aus Spodumen, Kalifeldspat, Quarz und Aplit.

Power Metals plant im Januar 2018 im Northeast Dyke ein Bohrprogramm über 2000 Bohrmeter.

Dr. Selway, VP of Exploration, erklärte: Die Entdeckung von Spodumen-Megakristallen in zwei Aufschlüssen des Northeast Dyke zeigt, dass dieser Erzgang großes Potenzial für eine ähnliche Spodumenmineralisierung wie im Main Dyke birgt. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir im Rahmen der Winterbohrungen im Northeast Dyke die Ausmaße der Lithiummineralisierung erkunden.

CEO Brent Butler fügte hinzu: Case Lake versetzt uns noch immer in Staunen. Einerseits stehen wir kurz vor Abschluss unseres Bohrprogramms mit 5000 Meter Bohrvolumen und werden in den kommenden zwei Monaten, wenn nach und nach die Ergebnisse der Probenanalyse aus dem Labor eintreffen, den Markt im Zuge unserer Pressemeldungen mit umfangreichem Material versorgen. Die Ergebnisse der ersten Probencharge, die wir bereits am 2. November veröffentlicht haben, waren phänomenal. Wir sind daher schon sehr gespannt auf die weiteren Ergebnisse. Andererseits ist diese neue hochgradige Zone, die sich in rund 1 km Entfernung von unserem aktuellen Bohrstandort befindet, eine großartige Entdeckung, nachdem der Erzgehalt des Spodumens in dieser neuen Zone deutlich höher zu sein scheint als jener der Funde an der Oberfläche unseres aktuellen Bohrstandorts.

Abbildung 1: Spodumenkristall (32 cm x 2 cm) im südlichen Aufschluss des Northeast Dyke

Abbildung 2: Ovaler Querschnitt von mindestens 8 beigefarbenen Spodumen-Megakristallen (bis zu 14 cm) quer über den Quarzkern im südlichen Aufschluss des Northeast Dyke

Abbildung 3: Blassgründer Spodumen-Megakristall im nördlichen Aufschluss des Northeast Dyke (30 cm lang und 8 bis 10 cm breit)

Abbildung 4: Geologische Karte mit Ansicht der Pegmatite bei Case Lake und Standorten der Spodumenentdeckungen in den Erzgängen Northeast Dyke und East Dyke

Case Lake

Das Konzessionsgebiet Case Lake erstreckt sich über die Gemeinden Steele und Case und liegt 80 km östlich von Cochrane (NO-Ontario), unweit der Grenze zwischen den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec. Die Pegmatitanhäufung bei Case Lake setzt sich aus fünf Erzgängen zusammen: North, Main, South, East und Northeast Dyke. Der Northeast Dyke enthält sehr grobkörniges Spodumen. Power Metals ist zu 80 % am Projekt beteiligt, sein Partner MGX Minerals Corp. (CSE:XMG) hält eine Förderbeteiligung von 20 %.

Qualifizierter Sachverständiger

Julie Selway, Ph.D., P.Geo. hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung beaufsichtigt. Dr. Selway hat bei Power Metals die Funktion des VP of Exploration inne und zeichnet als qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 verantwortlich. Dr. Selway beaufsichtigt das Explorationsprogramm bei Case Lake. Dr. Selway hat ihr Doktoratsstudium 1999 mit einer Arbeit über Granit-Pegmatite abgeschlossen (Ph.D.) und war 3 Jahre lang als Geowissenschaftlerin mit Spezialisierung auf Pegmatit beim Geologischen Dienst der Provinz Ontario (Ontario Geological Survey) tätig. Dr. Selway kann auf dreiundzwanzig Fachpublikationen zum Thema Pegmatite in wissenschaftlichen Zeitschriften verweisen. Es wurde ein Bericht über das Konzessionsgebiet Case Lake im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und am 18. Juli 2017 eingereicht. Über Power Metals Corp. Power Metals Corp ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit dem Auftrag, hochwertige Bergbauprojekte zu erwerben, zu explorieren und zu erschließen. Unser Ziel ist der Aufbau eines Projektportfolios mit Schwerpunkt auf Lithium sowie wachstumsstarken Spezialmetallen und -mineralien, wie z.B Zeolithe. Wir sehen hier die einmalige Chance, den wachstumsstarken Lithiumbatteriesektor und den Cleantech-Sektor mit Rohstoffen zu versorgen. Weitere Informationen unter www.powermetalscorp.com. FÜR DAS BOARD: Johnathan More, Chairman & Director

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Power Metals Corp. Johnathan More 646-661-0409 info@powermetalscorp.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen, die im Hinblick auf zukünftige Ereignisse mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen auf Basis der aktuellen Erwartungen beinhalten und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Sie sind daher keine Garantie für zukünftige Leistungen von Power Metals. Es bestehen zahlreiche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele von Power Metals erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen auch diverse Faktoren, die nicht im Einflussbereich von Power Metals liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen vorweg genommen wurden. Diese und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Meldung beschränkt. Power Metals ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

ISIN CA73929Q1072

