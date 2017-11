FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat im Oktober dank anhaltend starker Verkäufe in China mehr Premiumautos verkauft. Die Absätze der Kernmarke stiegen weltweit um 1,0 Prozent auf 168.509 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern mitteilte. Inklusive Mini und Rolls-Royce lag der Zuwachs bei 0,8 Prozent auf 197.601 Einheiten. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden von der Kernmarke BMW 3,6 Prozent mehr Wagen abgesetzt, mit Mini und Rolls-Royce liegt das Plus bei 3,4 Prozent.

In China verzeichnete BMW im vergangenen Monat mit seinen Marken ein Verkaufsplus von gut 14 Prozent. In den ersten zehn Monaten liegt der Zuwachs bei 15 Prozent. Auf dem weltweit zweitgrößten Markt USA gingen die Verkäufe dagegen um 4 Prozent zurück. Profitieren konnte BMW weiter von der Nachfrage nach den Elektroautos und Hybriden: In den ersten zehn Monaten kletterten die Verkäufe der elektrifizierten Modelle um 64 Prozent auf 78.096 Autos.

