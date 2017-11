Der Weltwirtschaft geht es immer besser - in diesem Jahr so gut, wie seit 201 nicht mehr. Das zeigt der aktuelle Ifo-Geschäftsklimaindex. Bis auf wenige Ausnahmen sei der Trend nahezu in allen Regionen zu beobachten.

Der Weltwirtschaft geht es einer Umfrage zufolge so gut wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr. Das Barometer für das Geschäftsklima kletterte im vierten Quartal um 3,9 auf 17,1 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner vierteljährlichen Umfrage unter mehr ...

