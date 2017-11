Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktie des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing von 132,00 Euro auf 120 Euro abgesenkt. Die Anlageempfehlung "Hold" bleibt hingegen weiter aufrecht. Der Konzern legt diese Woche Mittwoch Zahlen zum dritten Quartal vor.

Für das kommende dritte Quartal geht der Bankanalyst von einer leichten Umsatzsteigerung im Jahresvergleich aus. Den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht der Bankexperte unweit der Konsensusschätzung bei 129,6 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr wird die Schätzung hingegen leicht nach unten korrigiert auf insgesamt 520 Millionen Euro.

In seiner Analyse inkludiert DB-Experte Matthias Pfeifenberger höhere Angebotsmengen am Viskosefasermarkt und rechnet mit 600 bis 900 Kilotonnen an zusätzlicher Produktionskapazität. Diese sorgen für Unsicherheiten - die Schätzung des Ebitda für 2018 sieht der Analyst daher bei 450 Millionen Euro auch deutlich pessimistischer. Entscheidende Risikofaktoren bleiben für ihn weiter die Viskosefaserpreise sowie auch Wechselkursrisiken und die geplanten Produktionsausweitungen des chinesischen Konkurrenten Sateri.

Beim Gewinn je Aktie nimmt der Bankexperte 10,47 Euro für 2017 an. Für die Folgejahre 2018 und 2019 sind es 8,44 Euro und 9,13 Euro. Die Dividenden werden mit 3,30 (2017) und 3,00 (2018) und 3,30 (2019) Euro je Aktie angegeben.

Am Montag notierten Lenzing-Aktien zum Börsenstart in Wien mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 114,50 Euro.

