Zürich - Die Aussichten für M&A- sowie IPO-Aktivitäten in der Schweiz sind für 2018 positiv. Die Schweiz rangiert an vierter Stelle der attraktivsten Länder für M&A- und IPO-Aktivitäten, hinter Hong Kong, Singapur und Luxemburg. Für die Region Europa werden 2018 konjunkturelle Höhepunkte der M&A-Aktivitäten erwartet: Diese sollen gegenüber 2017 um 34% auf USD 856 ansteigen. Auch die Aussichten für den europäischen IPO-Markt sind durchwegs positiv: Das Volumen europäischer IPOs wird gemäss Prognosen um 58% auf USD 60 Mia. Ansteigen. Dies geht aus dem «Global Transactions Forecast 2018» von Baker McKenzie hervor.

M&A-Outlook

Die für das Jahr 2017 prognostizierten flachen M&A-Marktentwicklungen mit einem leichten Rückgang des globalen Transaktionsvolumens haben sich bestätigt. Aufgrund von positiven Entwicklungen in der globalen Wirtschaft wurde die Prognose für 2018 von USD 3 Bio. auf USD 3,2 Bio. erhöht. Zusätzlich zu den positiven konjunkturellen Entwicklungen werden strategische Treiber die Zunahme der globalen M&A-Aktivitäten im Jahr 2018 unterstützen. Strategische Treiber können folgende sein: Die Suche nach Wachstum und Rendite, die Nutzung von Konsolidierungsmassnahmen zur Erzielung von Synergien, der Einsatz von frei verfügbarem Kapital und die Nutzung von Mergers & Acquisitions, um Änderungen des Geschäftsmodells voranzutreiben. Gemäss Prognosen sollen die globalen Übernahmeaktivitäten im Jahr 2019 insbesondere in den Industrieländern aufgrund von höheren Zinssätzen, der konjunkturellen Abschwächung des Handels- und lnvestitionswachstums sowie der Rückkorrektur von Aktienkursen wieder abflachen. Es wird eine Senkung auf USD 2,9 Bio. für 2019 und USD 2,4 Bio. Für 2020 erwartet. In der Konsumgüter-, ...

