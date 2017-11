Offenbar prüft man die Akku-Produktion für E-Autos. Als Investitionssumme rechnet man mit etwa 3 Mrd. Euro für ein Batteriewerk, aus dessen Kapazität jährlich rund 500.000 E-Autos bestückt werden könnten. Deutschland kommt angeblich wegen des hohen Strompreises als Standort nicht in Betracht. Möglicherweise sinniert man also über Polen oder Ungarn. Denn auch LG und Samsung ziehen kleinere Akku-Werke in Polen und Ungarn hoch, dort ist der Strom 50 % günstiger.



Die Produktion könnte Gerüchten zufolge 2024/2025 starten. Conti würde dann eher in eine neue Generation sogenannter Solid-State-Batterien investieren als in die derzeit gebräuchlichen Lithium-Ionen-Akkus.



