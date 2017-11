Am Puls der Branche zu sein, ist heute mehr denn je elementar. Nur so lässt sich ein wertvoller Wissensvorsprung vor der Konkurrenz schaffen. Die Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik bietet da eine gute Plattform, setzt sie doch Trends in der Aufbau- und Verbidungstechnik während sie Innovationen im Bereich der Elektronikfertigung nachhaltig mitgestaltet.

Kein Zweifel, die Weltleitmesse ist ein Innovationstreiber: Entsprechend umfangreich sind die Angebote, die die productronica 2017 auffährt, um einen vollständigen Wissenstransfer bieten zu können. In Foren, Sonderschauen, Live-Präsentationen von Anwendungsbeispielen und Diskussionsrunden bekommt der interessierte Fachbesucher zusätzliche Impulse und Hintergrundwissen zu interessanten Themen der Messe. Falk Senger ist zuversichtlich: "Zukunftsthemen der Elektronikfertigung sind auf der productronica präsenter denn je."

Die Elektronikfertigung wird digital und smart

Zweifelsohne steht die Elektronikproduktion vor großen Herausforderungen: Neue Produkte mit immer kleineren Bauteilgrößen kommen in stets kürzeren Abständen auf den Markt. Wachstumschancen haben nur diejenigen, die neueste und komplexe Technologien beherrschen, Fertigungs- und Lötprozesse zuverlässig durchführen sowie ihre Produktionseinrichtungen so automatisieren, um bei höchster Produktivität beste Qualität zu produzieren.

Industrielles Internet der Dinge, Automatisierung sowie Smart-Factory. Im begleitenden Rahmenprogramm auf der Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik steht die Digitalisierung im Mittelpunkt. Neben zwei Sonderschauen des VDMA und Fraunhofer IZM zu Smart-Data thematisiert die Opening Keynote Smart-Manufacturing. Parallel dazu hat der Fachbesucher mit den drei Foren zu den Themenbereichen SMT, PCB & EMS sowie zahlreichen Vorträgen und Diskussionsrunden zu Innovationen und Lösungen rund um die Elektronikfertigung die Wahl der Qual.

Opening Keynote zur digitalen Herstellung von Schuhen

Erstmals eröffnet eine Keynote am 14. November (12.30 Uhr, SMT Speakers Corner, Halle A1) das Forenprogramm der productronica. Darüber hinaus wird mit Christian Decker, Geschäftsführer Desma Schuhmaschinen, ein branchenübergreifender Redner über die ...

