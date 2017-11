LONDON (IT-Times) - Das weltgrößte Online-Kaufhaus Amazon.com will offenbar mit seinem Versicherungsprodukt Amazon Protect weiter in Europa expandieren. Darauf deuten zumindest Stellenangebote von Amazon.com für Europa hin, so Reuters. Demnach sucht Amazon.com derzeit Experten für seine Versicherungsprodukt-Division...

