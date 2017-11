Berlin (ots) - Am Donnerstag, 16. November 2017, startet in Berlin das größte PR-Karriereforum Deutschlands. An die 1.000 Besucher haben sich für die Veranstaltung im Kosmos angemeldet. Mehr als 20 Top-PR-Profis stehen für individuelle Karrieregespräche zur Verfügung, darunter Andreas Grafemeyer, Leiter Externe Kommunikation bei Bertelsmann, Barbara Schädler, Leiterin Communications & Political Affairs bei E.ON SE, Christian Maertin, Leiter Corporate Communications and Media Relations bei Bayer, Anke Schmidt, Leiterin Communications & Government Relations bei BASF, Alexander Leinhos, Leiter Externe Kommunikation Vodafone, Oliver Santen, Geschäftsführer Kommunikation Bundesverband deutscher Banken, Ulla Wiesentheit, Leiterin Strategische Planung und CvD bei Volkswagen, Alexander Cordes, Head of Media Relations bei Thyssen Krupp. Bei einzelnen Unternehmen sind mehrere hochrangige Gesprächspartner beim Karriereforum zu treffen, Thyssen Krupp ist mit sieben Leuten vertreten, VW und andere mit mindestens zwei.



Weiters werden die Chefs nationaler und internationaler Agenturen die Karrieremöglichkeiten in ihren Häusern vorstellen. Darunter Matthias Wesselmann, Vorstandsmitglied fischerAppelt, Rüdiger Maessen, Geschäftsführer von Hill+Knowlton Strategies, Anna-Louise Hübner, Leiterin Personal CB.e Agentur für Kommunikation, Uwe Wache, Leiter Internal Communications & Employer Branding bei Klenk & Hoursch, Christian Lawrence, Partner der Brunswick Group, Sabine Castenow und Hubert Hundt, Geschäftsführer Castenow Communications.



Auf Kommunikation spezialisierte Personalberater geben zusätzlich einen Überblick über aktuell verfügbare Jobs.



In zwei Podiumsdiskussionen wird über Karrierewege bei Agenturen und bei Unternehmen informiert. Sechs kleinere Gesprächsrunden schaffen zusätzliche Möglichkeiten für den Austausch mit den Profis der Branche.



Das PR Report Karriereforum ist Teil des PR Report Camps 2017, das im Vorfeld der Verleihung der 15. PR Report Awards stattfindet. Dabei werden die besten PR-Cases Deutschlands ausgezeichnet. Die Abendveranstaltung ist breits seit Wochen ausverkauft. Eine Warteliste ist aufgelegt.



Weitere Infos und Anmeldung: http://prreportawards.de/prreportcamp/



