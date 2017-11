EDB ist der Meinung, dass die erneute Platzierung im Gartner Magic Quadrant auf die anhaltende Stärke, Leistung und Führungsposition in der Datenbankindustrie zurückzuführen ist



Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - EnterpriseDB (http://www.enterprisedb.com/)® (EDB), die Digital Business Datenbank-Plattform, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Rahmen des 2017 Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems (OPDBMS) anerkannt wurde.



Durch die Platzierung im jüngsten Bericht wurde EDB nun im Rahmen des Magic Quadrant für OPDBMS von Gartner bereits das fünfte Jahr in Folge anerkannt, d. h. jedes Jahr, seit Gartner 2013 begann, diese zu publizieren. EDB erachtet diese Konsistenz als besonders erwähnenswert, da die Anzahl Anbieter im Bericht deutlich zurückgegangen ist, nämlich um 65% in den letzten zwei Jahren (von 31 im Jahr 2015 auf nur noch 11 im Jahr 2017). Den Bericht finden Sie hier (http://bit.ly/2hn1Rlf).



Durch die Führungsposition im Rahmen der Postgres-Community ist EDB nun der einzige Anbieter von relationalen Open-Source-Datenbanken, der im Magic Quadrant enthalten ist. "Wir sind der Ansicht, dass es Open-Source-Alternativen wie EDB Postgres nun mit traditionellen Angeboten von Anbietern in den Bereichen Eigenschaften und Leistung aufnehmen können, aber viel mehr Flexibilität und Kosteneinsparungsmöglichkeiten bieten", sagt Ed Boyajian , CEO und Präsident, EDB. "Unsere Kunden anerkennen diesen Wert als eine entscheidende Komponente, mit der strategische Initiativen für größere Agilität via DevOps und bessere Kundenbeziehungen durch digitale Transformation ermöglicht werden können." 88 der Fortune 500 und 241 der Forbes Global 2000 verwenden nun EDB Postgres als Teil ihres Kerndaten-Infrastrukturgefüges.



Die Plattform EDB Postgres ist eine Open Source-basierte Datenverwaltungsplattform, die in vorhandene Systeme und aufkommende Big-Date-Lösungen integriert werden kann. Sie bietet Unternehmen die Möglichkeit, Multi-Modell-Daten zu verwalten und rasch in mehreren Umgebungen einzusetzen - von öffentlichen Clouds wie AWS und Google über private und hybride Clouds bis zu traditionellen Formen vor Ort. Insbesondere mit dem EDB Postgres Ark Database-as-a-Service (DBaaS) Framework erhält die IT breitere Möglichkeiten, um Entwicklungs- und Produktionsumgebungen rasch zu beliefern und zu steuern.



Wir glauben, dass die Konsolidierung der Anbieter im Rahmen des 2017 OPDBMS Gartner Magic Quadrant die erheblichen Änderungen widerspiegelt, die im Markt für operative Datenbanken im Gange sind. Gemäß Gartner "ist im Jahr 2016 im OPDBMS-Markt eine Verlagerung von einer Phase der raschen Innovation zu einer Phase der reifen Produkte und Möglichkeiten erfolgt. Dieser Trend setzte sich 2017 fort".1



1 Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems, von Nick Heudecker, Donald Feinberg, Merv Adrian, veröffentlicht am 2. November 2017.



EnterpriseDB® (EDB) ist eine Digital Business Datenbank-Plattform und bietet die erste Open Source-basierte Daten-Plattform für neue Anwendungen, Cloud-Replatforming, Anwendungsmodernisierung und Ablösung von Altsystemen. EnterpriseDB lässt sich in Unternehmenstechnologien und -infrastrukturen für Hybrid Cloud-Management, Datenintegration und Daten-Warehousing integrieren. Unsere Kunden profitieren von der leistungsstärksten, zuverlässigsten, flexibelsten und kosteneffektivsten Open Source-Plattform zur Datenverwaltung, die auf dem Markt verfügbar ist. Der Unternehmenssitz von EnterpriseDB befindet sich in Bedford, Massachusetts. Weitere Informationen unter www.EnterpriseDB.com.



EnterpriseDB ist ein eingetragenes Markenzeichen von EnterpriseDB Corporation. EDB und EDB Postgres sind Markenzeichen von EnterpriseDB Corporation. Weitere Markenzeichen sind möglicherweise Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.



