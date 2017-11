Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Zu Beginn der letzten Woche der Sondierungen für ein mögliches Jamaika-Bündnis hat sich CSU-Generalsekretär kompromisslos zur Zuwanderung gezeigt, für die CDU und CSU eine Grenze von 200.000 vereinbart haben.

"Es ist klar, das ist das, was wir aufgeschrieben haben gemeinsam mit der CDU, das ist das, was wir zwischen CDU und CSU vereinbart haben, das liegt auf dem Tisch und wir werden das umsetzen", sagte Dobrindt im ARD-"Morgenmagazin". Diese Frage sei neben der Entlastung von Familien und der Mobilität ein Knackpunkt der Gespräche. Eine harte Haltung zeigte Dobrindt auch in der Frage der Kohlepolitik. "Ein Kohleausstieg, das ist vollkommen abwegig, den wird es natürlich nicht geben."

Grünen-Chef Cem Özdemir sah aber in derselben Sendung Kompromisssignale, nachdem sich die Verhandlungsführer am Sonntag zu siebenstündigen Gesprächen getroffen hatten. "Ich habe das Gefühl, das hat zumindest dazu beigetragen, dass es jetzt eine gewisse Dynamik gibt", sagte er. So sei auch für die FDP jetzt eine Entlastung bei unteren und mittleren Einkommen wichtig, und die CDU habe nach seinem Eindruck verstanden, dass für die Grünen das Klimaschutzziel "elementar" sei.

Grünen-Verhandler Reinhard Bütikofer warnte CDU und CSU unterdessen davor, in der Schlussphase der Sondierungen gegen die Grünen zu pokern. "Wir wollen wirklich den Erfolg der Jamaika-Sondierung. Mit den bisherigen Ergebnissen bräuchten wir aber nicht auf unseren Parteitag zu gehen", sagte er der Rheinischen Post. Er sprach von einer "Rückwärtsrolle" beim Thema Europa und fehlenden tragfähigen Vereinbarungen zu Klimaschutz-, Landwirtschafts- und Verkehrspolitik sowie bei Migration und Rüstung. "Die Union pokert falsch, wenn sie annähme, es ginge auch mit weniger."

Ergebnisse sollen bis Donnerstag stehen

Die FDP will sich in der Abschlussrunde der Sondierungen laut Interviews unterdessen unter anderem für flexiblere Arbeitszeiten und eine Senkung der Sozialbeiträge um bis zu 0,7 Prozentpunkte durchsetzen. Eine solche Betragssenkung sei möglich, sagte Fraktionsvize Michael Theurer der Bild-Zeitung. Den FDP-Plänen zufolge könnten die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte und die zur Kranken- und Pflegeversicherung um jeweils 0,1 Prozentpunkte gesenkt werden.

"Wenn man es intelligent macht, können die Menschen und Unternehmen in Deutschland insgesamt um bis zu 12 Milliarden Euro über Beitragssenkungen entlastet werden", erklärte Theurer. Das Arbeitszeitgesetz sei "nicht mehr zeitgemäß und muss flexibler werden", sagte er zudem der Funke Mediengruppe. Andernfalls entferne es sich "immer weiter von der Lebensrealität der Menschen". Nach dem Willen der Partei sollten die deutschen Regelungen an die EU-Arbeitszeitrichtlinie angepasst werden, hieß es. Diese sieht statt einer täglichen Höchstarbeitszeit von acht Stunden nur eine wöchentliche Maximaldauer von 48 Stunden vor.

Unterdessen spielen die Jamaika-Sondierer nach Informationen des Handelsblatts auch eine Anhebung des Steuersatzes für Spitzenverdiener durch. Damit könne man eine Absenkung der Einkommensteuer für untere und mittlere Einkommen zu einem gewissen Teil gegenfinanzieren und sicherstellen, dass nicht nur Gutverdiener entlastet werden, wie es bei einer reinen Abschaffung des Solidaritätszuschlages der Fall wäre, hieß es demnach in Sondierungskreisen. Sowohl in der Union wie auch in der FDP werde über den Vorschlag diskutiert, der offiziell noch nicht bestätigt werde.

Die Vertreter von Union, FDP und Grünen wollen ihre Gespräche am Mittag fortsetzen. Mit ihrem Treffen am Sonntag hatten die Chefunterhändler die entscheidende Woche vorbereitet. Ergebnisse waren aber nicht bekannt gegeben worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Sondierungen spätestens am Donnerstag abschließen. Bis dahin soll ein gemeinsames Papier vereinbart werden, auf dessen Grundlage die Parteigremien über Koalitionsverhandlungen entscheiden sollen.

