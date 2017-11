Von Ian Walker

FRANKFURT (Dow Jones)--Der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell verkauft eine Beteiligung an seinem australischem Wettbewerber Woodside Petroleum. Die 71,6 Millionen Aktien seien zu je 31,10 australische Dollar verkauft worden, teilte Shell mit. Der Verkaufserlös von insgesamt 2,2 Milliarden Aussie-Dollar oder umgerechnet 1,4 Milliarden Euro soll zum Schuldenabbau eingesetzt werden. Shell verkaufte die Papiere an zwei Investmentbanken. Nach Abschluss der Transaktion hält der Konzern noch 4,8 Prozent an seinem Wettbewerber. Shell verpflichtete sich, diese Aktien für mindestens 90 Tage zu behalten.

