Zürich - Mit der ausklingenden Reporting Saison kam es zu Gewinnmitnahmen. Ein klarer Grund war nicht auszumachen, aber die stockende Tax Reform in den USA wurde ins Feld geführt. Der DAX liess Dampf ab und neutralisierte den Anstieg von anfangs Monat. Über die Woche korrigierten der DAX und der Euro Stoxx 50 je 2.6%, der SMI 2.0%. Dagegen hielten sich der S&P 500 mit -0.2% und der NASDAQ 100 gar mit +0.2% klar besser.

Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen sanken in den USA über die ersten Wochentage leicht, setzten aber am Donnerstag zu einer Gegenbewegung an und schlossen bei 2.40%. Eine ähnliche Bewegung konnte in Deutschland und in der Schweiz beobachtet werden.

Der EUR/USD setzte seine von diversen Auguren erwartete Abschwächung nicht fort und pausierte bei 1.165. Auch beim USD scheint eine Zinserhöhung im Dezember eingepreist und er rutschte zum CHF knapp unter die Parität. Der EUR/CHF pendelte um 1.16.

Kaum Aktivität gab es beim Gold, wo der Preis bei USD 1285 pro Unze verharrte. Der seit Mitte Juni andauernde Auftrieb beim Ölpreis kam ebenfalls zum Erliegen. Das Fass Brent schloss bei USD 64 über die Woche gehalten.

Saudi-Arabien in den Schlagzeilen

In den Schlagzeilen war die Arrestierung mehrerer saudiarabischer Prinzen und Milliardäre im Luxushotel ...

