Frankfurt - Von steigenden Renditen in den USA und Großbritannien zeigte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) am Freitag belastet, so die Analysten der Helaba.Zudem seien aus technischer Sicht die Indikationen negativ. Der MACD habe seine Signallinie geschnitten und die Stochastik stehe ebenfalls im Verkauf. Das Kursmomentum und der ADX würden zudem nachgeben. Die nächsten Unterstützungen seien bei 161,98 und 161,63 zu finden, erste Hürden lägen bei 162,83 und 163,40. Die Trading-Range liege zwischen 161,50 und 162,80.

