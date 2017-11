Zusammenfassung:

Inflationsberichte zu den wichtigsten Volkswirtschaften könnten Bewegung in den Devisenmarkt bringen

Anleger sollten einen Blick auf die britischen Daten werfen (CPI und Arbeitsmarkt)

Der Montag ist relativ ruhig, allerdings stehen wieder einige Reden von Zentralbankmitgliedern auf der Agenda

Letzte Woche ging es hauptsächlich um die Steuerreform in den USA. Das Thema wird die Anleger aber noch eine Weile beschäftigen, da die Unstimmigkeit innerhalb der republikanischen Partei für weitere Unsicherheiten bei den Rechtsvorschriften sorgen könnte. Der USD und die Aktienmärkte sollten daher unter besonderer Beobachtung stehen. Diese Woche stehen aber vor allem die neue Inflationsdaten im Mittelpunkt, da diese mit hoher Wahrscheinlichkeit eine wichtige Rolle bei den Zinsentscheidungen spielen werden. CPI-Veröffentlichung (Verbraucherpreisindex) in den USA (Mittwoch, 14:30 Uhr): Diese Woche stehen in den USA zahlreiche makroökonomische Veröffentlichungen ...

