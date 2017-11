(Mitchell kommt von BP zu ABB; zudem Fehler in der deutschen Mitteilung von ABB korrigiert) Zürich (awp) - Beim Industriekonzern ABB kommt es zu einem Wechsel im Bereich Investor Relations. Zur neuen Leiterin wurde Jessica Mitchell ernannt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Sie tritt ihre Stelle per 15. November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...