Der Blick in die fast 36 Jahre alte Produktionshalle ist gigantisch. Hier fertigt einer der weltweit größten Automobilzulieferer Teile für die Antriebs- und Fahrwerktechnik. Während die gefertigten Produkte innovativ sind, war die Beleuchtung bereits in die Jahre gekommen. Als die Entscheidung fiel, dass die alten Industrie-Dampfstofflampen durch moderne LED-Leuchten ersetzt werden sollen, war nicht nur die Effizienz ausschlaggebend. An manchen Stellen waren bei den alten Leuchten schon lange die Leuchtmittel ausgefallen, konnten aber aufgrund der schwerzugänglichen Platzierung, beispielsweise über Brennanlagen, nicht einfach ersetzt werden. Insgesamt war die Wartung der Leuchten sehr aufwändig geworden. Zudem trauten sich die Mitarbeiter nicht die Beleuchtung selbst auszuschalten, da die Zuordnung nicht eindeutig war und ein erneutes Anschalten sehr lange Zeit in Anspruch genommen hat. In Folge strahlten die stromfressenden Lampen im Dauerbetrieb.

Bedarfsorientierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...