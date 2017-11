Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Montag im frühen Geschäft zu und setzt damit zu einer Erholung nach der schwachen Vorwoche an. Gesucht sind insbesondere die Schwergewichte. Damit scheinen diejenigen Kommentatoren recht zu behalten, welche die jüngsten Verluste lediglich als einen temporären Rücksetzer mit Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau gesehen haben und die wegen des weltweit anhaltend starken Konjunkturniveaus unmittelbar noch keine Gefahr für die Aktien durch eine grosse Korrektur sehen. Die Vorgaben aus den USA vom Freitag und insbesondere aus Japan vom Montag sind allerdings negativ. Im Fokus stehen hierzulande Sonova nach der Publikation enttäuschender Halbjahreszahlen und Novartis mit Produktenews anlässlich eines Investorentages.

In Marktkreisen wird die Stimmung mehrheitlich als weiterhin gut bezeichnet. Dennoch haben sich zuletzt die Stimmen gemehrt, welche aufgrund der hohen Bewertung der Aktien vor einer längst überfälligen deutlicheren Korrektur warnen. Auf politischer Ebene findet derzeit der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) auf den Philippinen Beachtung, der am Montag begonnen hat. Weiterhin ein Thema bleiben auch die Diskussionen um die angestrebte Steuerreform in den USA.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,62% höher bei 9'190,51 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,17% auf 1'486,77 Punkte zu und der breite Swiss Performance ...

