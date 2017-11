Zum Dollar notiert die Gemeinschaftswährung am Vormittag bei 1,1647 CHF, nachdem sie davor ein Tagestief bei 1,1638 USD erreicht hatte. Am Freitagabend kostete der Euro noch 1,1668 USD. Zum Franken notiert der Euro bei 1,1603 CHF, nachdem er zwischenzeitlich wieder unter die Marke von 1,16 CHF gefallen war. Am Freitagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...